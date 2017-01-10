В ВОЗ назвали точные цифры ущерба от курения во всем мире

Всемирная организация здравоохранения совместно с сотрудниками Национального института онкологии США подсчитала ежегодный ущерб от курения – мировой экономике оно обходится примерно в триллион долларов США.
Как информирует replyua.net, ВОЗ опубликовала доклад, где говорится о том, что расходы на здравоохранение из-за курения ежегодно могут достигать триллиона долларов. Более того, уже к 2030 году количество смертей из-за этой пагубной привычки может возрасти на тридцать процентов. По мнению экспертов, с шести миллионов в год количество смертей может увеличиться до восьми миллионов, и при этом около 80 процентов летальных исходов будут случаться в государствах, где очень низкий уровень доходов населения.
Исследователи отметили в докладе, что распространенность курения во всех странах немного снизилась, однако число курильщиков все равно увеличивается из-за продолжительного стажа курения. В некоторых странах, по словам представителей ВОЗ, ничего не предпринимают для борьбы с курением, считая, что такие меры будут иметь негативные последствия для экономики.