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Сын Януковича хочет вести совместный бизнес со звездой Playboy

Сын Януковича хочет вести совместный бизнес со звездой Playboy
В СМИ Сербии активно распространяется информация о том, что Александр Янукович, сын сбежавшего экс-президента Украины, хочет открыть свой бизнес на территории Черногории, а его партнером станет известная модель журнала Playboy Сорая Вучелич, передает replyua.net. В соответствии с данными издания Informer, модели удалось соблазнить «наследника Януковича с большим капиталом», и он уже сообщил о готовности инвестировать 13 млн евро, которые пойдут на строительство объектов недвижимости и деловых объектов на территории Черногории. Отмечается, что при оформлении процедуры продажи Вучелич будет выступать в качестве посредника.

По информации сербских таблоидов, сын бывшего украинского президента познакомился с моделью летом 2016 года. Издание также привело цитату инсайдера, согласно которой Александру Януковичу уже предоставили все необходимые документы на строительство, поэтому он намерен стать инвестором в Черногории. Журналисты также отмечают, что Сорая уже давно рассматривала подобный сценарий. Что касается самой модели, то она пока никак не прокомментировала такую информацию. Другие официальные сведения, подтверждающие наличие у Януковича совместного бизнеса с моделью из Балкан, не поступали.
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