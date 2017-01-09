РФ экспортирует в Иран 130 тонн урана

Российская Федерация намерена переправить в Иран сто тридцать тысяч килограмм необогащенного урана. Однако в обмен на этом она намерена получить у обратной стороны сорок тонн тяжелой воды, применяющейся для охлаждения котлов ядерного типа. В это же время, ссылаясь на двух чиновников высокого ранга, АР сообщает, что еще тридцать тонн аналогичной воды будут отправлены в Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки.
Как сообщает replyua.net, в соответствии с сообщением издания, о передаче такого рода передаче не так давно заключили договор такие мировые лидеры как ФРГ, Соединенное Королевство (Великобритания), Китай, Россия, США, а также Франция. Все эти государства разрабатывали договоренности по ядерной программе Ирана, предусматривающие поставку 116 метрических тонн природного урана, что равносильно 130 тоннам.
Высокопоставленные дипломаты в своем сообщении отметили, что данное соглашение на поставку урана требует подписи Совбеза ООН, однако является формальностью, так как государства, которые составляли соглашения, являются постоянными членами этого ведомства (Совета безопасности Организации объединенных наций).