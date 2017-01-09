В 2016 году были преднамеренно убиты 115 журналистов

The Guardian сообщает, что в 2016 году погибли 115 журналистов – они были убиты из-за выполнения своей работы. такие данные сегодня обнародовал Международный институт безопасности информации (INSI) в своем ежегодном отчете «Убить вестника», - передает replyua.net.
В первую пятерку самых опасных для журналистской деятельности стран традиционно попали Колумбия, Мексика, Афганистан, Ирак и Российская Федерация. На фото, служащем иллюстрацией к данной новости, изображены журналисты, которые были убиты в прошлом году в Мексике в связи с выполнением ими своих обязанностей и проведением служебных расследований.
В отчете института указывается, что прошедший год начался и закончился с сообщений о гибели журналистов в Афганистане, Колумбии и России. Так, первым стало нападение талибов на корреспондентов одного из крупнейших телеканалов в Афганистане «Tolo TV», которое унесло жизни сразу восьми представителей СМИ. В конце декабря сразу девять журналистов погибли, когда самолет Ту-154 с 92 пассажирами и членами экипажа на борту упал в воды Черного моря. За месяц до этого, в результате авиакатастрофы в Колумбии самолета с футбольной командой «Chapecoense», погибли 20 журналистов, летевших из Бразилии. В Сирии в 2016 году погибли пятеро журналистов, а в Гватемале, Индии, Бразилии, и других странах, где правительство борется с наркокартелями – 60 журналистов.