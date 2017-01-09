Пономарь: новостей мало, но они радуют позитивом

Олег Пономарь сообщает, что четвертая праздничная неделя началось с хороших новостей, хоть их и не много, - передает replyua.net.
Пономарь пишет, что он только вчера писал об обострении политической жизни в Соединенных Штатах Америки и разразившемся в этой стране скандале в связи с признанием американскими спецслужбами факта вмешательства России в выборы президента США, а уже сегодня эти события были дополнены решающим акцентом. Дональд Трамп через главу своей будущей администрации признал, что это вмешательство было, хотя ранее это отрицал.
Также политический обозреватель обращает внимание своих читателей на заявление Дэвида Кенворти о необходимости отстранения российской олимпийской сборной от участия в Олимпийских играх 2018 года, а также изменение статуса стран Балтии с государств Восточной Европы на государства Северной Европы – такое решение приняла Организация Объединенных Наций.