У Єгипті під час теракту загинуло 8 поліцейських

В результаті терористичної атаки на контрольний пункт пропуску на півночі Синайського півострова у Єгипті загинуло вісім поліцейських. Про це у понеділок, 9-го січня, повідомляє «Al Jazeera», передає replyua.net.
В той самий час у повідомленні поліції зазначається, що 9-го січня у місті Ель-Аріш терорист-смертник на вантажному автомобілі з вибухівкою протаранив блокпост. Також група озброєних терористів відкрила вогонь по співробітникам охорони блокпосту. «Представники Міністерства внутрішніх справ заявили, що у терористичній атаці участь приймало близько 20 осіб. Вони використовували бомби та гранатомети», - зазначається у повідомленні міжнародного видання Reuters.
Водночас міністра внутрішніх справ Єгипту заявив, що силами безпеки було ліквідовано 5-х терористів. Ще трьох поранено. Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за даний інцидент. Як повідомлялося раніше, під час вибуху у столичному православному соборі Єгипту загинуло 25 осіб, переважно жінки. Крім того поранення отримало 49 людей. Влада Єгипту, за попередньою інформацією, вирішує питання щодо посилення заходів безпеки шляхом введення на вулиці військових.