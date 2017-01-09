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Берега Канады всколыхнуло мощное землетрясение

Берега Канады всколыхнуло мощное землетрясение
Вчера возле канадских берегов сейсмологи зафиксировали подземные толчки, магнитуда которых составляла 5,8 балла по шкале Рихтера, передает replyua.net. Сообщается, что глубина эпицентра происшествия расположилась на глубине почти 19 метров. В свою очередь, по данным американской Геологической службы, землетрясение имело место возле побережья территории Нанавут (Канада) в 17:37 по местному времени. В настоящее время сведений о жертвах или разрушениях в указанном регионе не поступали.


Примечательно, что оценка землетрясений осуществляется в соответствии с 12-бальной шкалой. Подземные толчки силой от 1 до 5 баллов являются фактически незаметными землетрясениями. Если сила толчков равняется 7 – 9 баллам, на стенах жилых домов возможно возникновение трещин. Наконец, землетрясение магнитудой 9 – 12 баллов может разрушить дома. В перечне всех известных бедствий стихии именно землетрясения заняли первое место в мире согласно масштабам ущерба в экономике и человеческим жертвам.

В нынешнем году землетрясение уже фиксировалось в восточной части островов Фиджи, что в Тихом океане. Его сила достигла 7,2 балла, а эпицентр находился на десятиметровой глубине.
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