Мировые цены на нефть опустились из-за экспорта из Ирана

Уже с первых дней 2017 года во всем мире эксперты констатируют продолжение падения стоимости нефти, передает replyua.net. Так, стоимость черного золота Brent упала на 13 центов, а WTI - 20 центов. Согласно поступившим данным из торгов, такая ситуация стала возможной благодаря увеличению иранской стороной показателей экспорта. Так, по состоянию на сегодняшний день торги фьючерсами на нефть марки Brent проходили на показателе 56,97 долл. за один баррель. Таким образом, снижение их стоимости, в сравнении с последними показателями на момент окончания торгов составило целых 13%. В свою очередь, торговля фьючерсами на баррель черного золота WTI проходила на отметке 55,79 долл. за один баррель, или меньше на 20 %.
Со слов трейдеров, невысокая стоимость нефти стала возможной благодаря тому, что Иран увеличил показатель экспорта в связи с тем, что другие экспортеры нефти, в соответствии с соглашением о контроле мирового перенасыщения, сократили объем добычи нефти.
В Иране продли свыше 13 млн баррелей нефти. Они уже отправились в море танкерами. Как известно, в соглашении ОПЕК прописано, что обязательство о снижении уровня добычи нефти не будет касаться Тегерана.