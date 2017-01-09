валюта
СпецтемаПутин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер

Мировые цены на нефть опустились из-за экспорта из Ирана

Мировые цены на нефть опустились из-за экспорта из Ирана
Уже с первых дней 2017 года во всем мире эксперты констатируют продолжение падения стоимости нефти, передает replyua.net. Так, стоимость черного золота Brent упала на 13 центов, а WTI - 20 центов. Согласно поступившим данным из торгов, такая ситуация стала возможной благодаря увеличению иранской стороной показателей экспорта. Так, по состоянию на сегодняшний день торги фьючерсами на нефть марки Brent проходили на показателе 56,97 долл. за один баррель. Таким образом, снижение их стоимости, в сравнении с последними показателями на момент окончания торгов составило целых 13%. В свою очередь, торговля фьючерсами на баррель черного золота WTI проходила на отметке 55,79 долл. за один баррель, или меньше на 20 %.

Со слов трейдеров, невысокая стоимость нефти стала возможной благодаря тому, что Иран увеличил показатель экспорта в связи с тем, что другие экспортеры нефти, в соответствии с соглашением о контроле мирового перенасыщения, сократили объем добычи нефти.

В Иране продли свыше 13 млн баррелей нефти. Они уже отправились в море танкерами. Как известно, в соглашении ОПЕК прописано, что обязательство о снижении уровня добычи нефти не будет касаться Тегерана.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: Пока украинцы на Донбассе воюют против «русского мира», депутаты от «Оппоблока» строят его в Украине
Важное за сутки
08 янв 2017
10816

Эксперт: Пока украинцы на Донбассе воюют против «русского мира», депутаты от «Оппоблока» строят его в Украине

Как передает replyua.net, доктор филологических наук, академик АН ВШ Украины Лариса Масенко считает, что в то время, когда на востоке украинцы защищают украинскую землю от наступления «русского

08 янв 2017
10042

Кива: Если у людей на руках появится оружие, то в стране значительно уменьшится количество бандитов

Петицию о праве украинцев владеть оружием на сайте президента Украины Петра Порошенко подписали рекордное количество людей. По мнению советника министра МВД Украины Ильи Кивы, наличие на руках у

08 янв 2017
5900

Муждабаев: номера отдыхающих в санатории «Миргород» обворовывает персонал

Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook сообщает о завершении истории, приключившейся с ним на рождественские праздники в санатории «Миргород» – пока он и его товарищи был на процедурах, из

Последние новости

Експерт: Білорусь заважає Москві

У СБУ розповіли, як бойовики отримували українські виплати

Трамп обрав керівником розвідки США людину, якій заборонено в'їжджати до Росії

У Росії відреагували на план Азарова щодо "нової влади для України"

У "ДНР" заявили, що будуть відкривати свої "ланки" в містах України

Украина может оказаться в яме «совкового» реализма - Касьянов

Дійсно страшна ДТП сталася в Києві (ВІДЕО)

В Китае создали новый вид полиции

Команда Ляшка нагодувала безпритульних. "Обігрів у Кличка на папері"

Берега Канады всколыхнуло мощное землетрясение

Карл Волох: Украине, кажется, опять повезло, чего не скажешь о России

Що це, Плотницький починає боятися? Моторолі не допомогло

Путину удалось обыграть Обаму – The Economist

Крымский Бандеровец о том, как в оккупированном Крыму прошло Рождество

Помер 43-річний син екс-президента Польщі

Общение Трампа с Путиным будет строже, чем могло быть при Клинтон – Портников

За минулу добу в Україні від ДТП загинуло та поранено 53 людини

Борис Джонсон встретится с Дональдом Трампом

Вашингтон угрожает Москве новыми санкциями за кибератаки

Обама визнав свою помилку

 Новости за день