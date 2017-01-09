В Китае создали новый вид полиции

Associated Press сообщает, что власти Китая вынуждены были пойти на ряд довольно решительных и жестких мер для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию в крупных городах страны, прежде всего – в Пекине. Кроме прочему, они создали новый вид полиции – экологическую, - передает replyua.net.
Власти Пекина объявили о создании нового вида правоохранительных органов – экологической полиции, которая будет бороться с нарушениями экологического законодательства. Главную опасность при этом составляет разжигание в городе костров для уничтожения мусора или приготовления пищи, потому что они увеличивают количество едкого дыма в атмосфере. Также власти запретили деятельность более 500 заводов и уменьшили использование древесного угля на треть. Также в ближайшее время в столице Китая будет ограничено движение вредных для окружающей среды транспортных средств.
Эти меры продиктованы огромной проблемой смога, окутавшего город в течение последних лет. Особенно сильно страдает Пекин в зимние дни, когда его воздух наполнен густым серым дымом. Уровень вредных веществ в воздухе мегаполиса в разы превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения.