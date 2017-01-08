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Теракт в Багдаде: в дипведомстве Украины рассказали о жертвах среди украинцев

Теракт в Багдаде: в дипведомстве Украины рассказали о жертвах среди украинцев
На следующий день после Рождества Христова, 8 января в Багдаде произошел террористический акт, из-за которого погибли невинные люди. Как сообщил в воскресенье представитель украинского дипломатического ведомства в Ираке, среди пострадавших и погибших со стороны Украинского государства нет .

Как информирует replyua.net, в сообщении консульства в «Твиттере» говорится: «Посольство Украинского государства сообщает о том, что среди граждан Украины нет такие, которые погибли, или же получили травмы различной степени тяжести в результате террористического акта в Багдаде».

В информации ведомства отмечается, что боевик, осуществивший суицид, сумел пробрался на автотранспортном средстве на территорию, которая является рынком Алват-Джамили в восточной стороне Ирака, после чего привел в действие взрывчатого везества, залож в автотранспортном средстве. Последствиями взрыва стала гибель, по меньшей мере, одиннадцати человек. Еще двадцать пять получили ранения различной степени тяжести. Немного позже террорист смертник взорвал себя на рынке в Багдаде. Жертвами террористического акта стали, по меньшей мере, семь человек и еще десять получили разные ранения.
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