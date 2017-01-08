Граждане США и ЕС считают Третью мировую войну неизбежной

Жители стран Европейского Союза и США на сегодняшний день больше всего опасаются терактов, которые, по их мнению, рано или поздно приведут к началу Третьей мировой войны. Опрос проводился исследовательской группой YouGov для всемирно известного издания The Independent, передает replyua.net.
Как оказалось, больше всего ожидают масштабный военный конфликт жители США – 64%, за ними идут британцы – 61%. Следует отметить, что эти страны имеют мощнейший военный арсенал, в том числе и ядерное оружие. В Северной Европе не разделяют взглядов американцев и британцев, там лишь 39% граждан видят решение проблем военным путем. Если же говорить о тех, кто больше всего высказал свой страх о возможной масштабной войне, то это жители Франции, которые уже изрядно напуганы терактами.
Как ни странно, но американцы связывают начало войны с приходом к власти миллиардера Дональда Трампа. Больше 60% американцев и 71% британцев видят главную угрозу со стороны Москвы и лично президента Путина. Во Франции же наоборот – к России настроены не так враждебно, как к террористическим организациям, которые могут устроить череду новых терактов.