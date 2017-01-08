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Опрос: жители западных стран боятся ядерной войны и России

Опрос: жители западных стран боятся ядерной войны и России
Исследовательская компания YouGov провела масштабный опрос среди жителей западных стран и выяснила, чего больше всего боятся люди, живущие там, информирует replyua.net. Результаты опроса показали, что жители западных государств больше всего боятся, что совсем скоро может начаться Третья мировая война.

Также респонденты отметили, что мир приближается к самому глобальному конфликту в истории. Опрос проводился в девяти государствах, в том числе в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции и Германии. На вопросы социологов ответили девять тысяч граждан. Почти 60 процентов опрошенных американцев заявили, что главная угроза идет от России, а в Великобритании Россию боятся больше 70 процентов жителей. Во Франции людей, считающих Россию самой большой угрозой, намного меньше. Больше 80 процентов французов главной угрозой называют терроризм.

Нужно отметить, что жителей всех стран, участвовавших в опросе, за исключением граждан Финляндии, заявили о высокой вероятности новых терактов. Меньше всего тех, кто верит в приближение ядерной войны, оказалось в Дании, - всего 39 процентов.
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