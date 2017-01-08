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Китайцы открыли самый высокий подвесной мост в мире

Китайцы открыли самый высокий подвесной мост в мире
Мост Бэйпаньцзян был торжественно открыт в Китае, а его строительство завершили еще в сентябре прошлого года, передает replyua.net со ссылкой на АВС.

Мост находится в одноименной долине Китая, а его самая высокая точка расположена на высоте 565 метров. Власти Китая уверяют, что подобного сооружения больше нет ни в одной стране мира, и высота подвесного моста является рекордной. Длина самого необычного сооружения достигает 1341 метра, а возведение моста обошлось китайцам в 150 миллионов долларов. Власти страны отметили, что это сооружение является очень важным для Китая, поскольку соединяет два мегаполиса – Жуйли, который находится в провинции Юньнань, и Ханчжоу, расположенный в провинции Чжэцзян. Нужно отметить, что китайская провинция Гуйчжоу также может стать рекордсменкой.

Эта провинция находится в очень неудобном горном районе со множеством ущелий, из-за чего там невозможно проложить автомобильные трассы. Власти были вынуждены возвести в этой провинции множество мостов, и семь из них входят в десятку самых высоких мостов Китая.
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