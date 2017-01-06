Ученые предупредили об отколе самого большого айсберга за всю историю

В ближайшее время от шельфового ледника Ларсен может отколоться третья по счету глыба, однако она станет самым крупным отколовшимся айсбергом за всю историю. Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, айсберг может отколоться всего через несколько недель. Ученые отметили, что его площадь достигает пяти тысяч квадратных километров.
Ледник Ларсен является последней частью огромного шельфового ледника, имевшего раньше три больших части и одну общую площадь, равную площади острова Ямайка. За последние десять лет две крупные глыбы уже ушли под воду, и исследователи пока лишь предполагают, что отколовшиеся части – это последствия глобального потепления, однако эту версию никто не смог доказать. В декабре 2016 года произошел еще один большой разлом, который увеличивается ежедневно.
Глубина трещины сейчас составляет пятьсот метров, а ширина достигает ста метров. После того, как айсберг отколется, он должен дойти до океана, предполагают исследователи. Это может произойти в любой день. Если он уйдет под воду целиком, уровень воды в океане поднимется еще на десять сантиметров.