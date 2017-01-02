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Новий кривавий бунт в тюрмі в Бразилії

Новий кривавий бунт в тюрмі в Бразилії
У Бразилії знову стався бунт у переповненій в’язниці, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Росбалт».

Так, сьогодні, другого січня 2016 року, у Бразилії стався новий тюремний бунт. У місті Манаус, де стались і попередні інциденти, було зафіксовано заворушення у центрі попереднього затримання для чоловіків. Силовики рапортують, що центр було переповнено – при нормі в п’ятсот шістдесят вісім осіб там на момент інциденту перебували одна тисяча п’ятсот вісімдесят шість арештантів. Подробиці події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у перший день нового року в цьому ж місті відбувся кривавий бунт у в’язниці «Анісіу Жорбін». Жертвами заворушень у цьому закладі стали щонайменше шістдесят осіб. Бунтівники взяли у заручники дванадцятьох наглядачів і кількох ув’язнених. Очевидці повідомляють, що під час бунту були обезголовлені кілька чоловік – їх останки викинули за тюремну стіну. Журналісти говорять про втечу ста тридцяти ув’язнених, але офіційного підтвердження цій інформації поки що не надходило. Сьогодні вранці правоохоронцям вдалось приборкати бунтівників і вони склали зброю. Крім того, вчора відбулась масова втеча з в’язниці «Антоніу Тринидаді» - місце несвободи покинули вісімдесят п’ять осіб.
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