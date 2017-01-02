На Аляске проснулся вулкан Богослов

Издание Associated Press сообщает, что вулкан, проснувшийся на одном из дальних Алеутских островов на Аляске в канун Нового года, на время затих, однако все еще продолжает оставаться источником повышенной опасности, - передает replyua.net.
Вулкан, расположенный на одном из дальних Алеутских островов на Аляске проснулся в четверг, прямо в канун Нового года. Власти США объявили авиационную боевую готовность. Вулканическая обсерватория Аляски сообщила в пятницу, что вулкан Богослов, расположенный на одном из островов в Беринговом море на расстоянии около 1400 км к юго-западу от Ангориджа, вновь стал активным. Из его жерла вырвался пепельный шлейф на высоту около шести километров – уже восьмой раз с момента первой активности 16 декабря. Последнее извержение заставило обсерваторию выдать предупреждения о самой высокой степени опасности для самолетов, но Федеральное управление гражданской авиации говорит, что это природное явление никак не повлияло на интенсивность полетов.
Сотрудник обсерватории Крис Вэйтомас заявил, что вулкан затих, но все еще продолжает оставаться источником повышенной опасности. По его словам, большая часть жерла вулкана находится под водой, из-за чего в составе пепельного шлейфа содержится большое количество пара, который вырывается наружу с огромной силой.