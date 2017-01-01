Стрельба на новогодней вечеринке шокировала всю Бразилию

Reuters пишет, что, по меньшей мере, одиннадцать человек погибли в результате стрельбы, устроенной посетителем новогодней вечеринки в Бразильском городе, - передает replyua.net.
Полиция штата Сан-Паулу сообщила, что вооруженный мужчина пришел на вечеринку и стал стрелять в толпу. Полицейские полагают, что его действия вызваны ревностью – его жена была на этой вечеринке с другим. Мужчина застрелил свою жену и еще десять человек, после чего застрелился сам. Местные СМИ пишут, что в числе погибших также оказался их восьмилетний сын, однако полиция не подтвердила эту информацию. Еще четыре человека находятся в критическом состоянии – они также получили огнестрельные ранения.
Жители соседних с домом, где происходила вечеринка, домов, заявили, что не сразу поняли, что радом с ними кто-то стреляет из огнестрельного оружия – они думали, что это новогодние фейерверки. Они вызвали полицию лишь когда один из посетителей вечеринки, истекающий кровью, постучал в их двери с просьбой о помощи. Полиция заявила, что они прибыли на место происшествия в 00:40 по местному времени.