Новий генеральний секретар ООН знайшов вихід, який закінчить всі війни

Новий генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш переконаний, що у будь-якому збройному протистоянні немає переможців. Він закликав всі воюючі сторони досягати режиму припинення вогню та поступатися своїм ворогам за круглим столом переговорів. Про це він заявив сьогодні, 1-го січня, у свій перший день на вищезазначеній посаді, передає replyua.net.
Також новий генсек ООН закликав ввесь світ працювати над досягненням миру не лише у власних країнах, а працювати і на досягнення миру у всьому світі. «Я хочу, щоб 2017 рік став роком миру. Саме ця мета має бути для нас основною та такою, яка буде нас рухати протягом 2017 року», - заявив він. «Як ми можемо допомогти тим людям, які стали заручниками військових обставин та наразі залишаються в зоні підвищеного ризику для життя та здоров’я?», - поцікавився Гутерріш. За його словами, всі сторони різних конфліктів мають неухильно дотримуватися режим припинення вогню, а якщо таких немає – розробляти та домовлятися про такі можливості. «Ми живемо в ХХІ сторіччі. Це час інформації. Ера воєн має бути закінчена. Прийшов новий час – час переговорів та досягнення спільних продуктивних рішень, які будуть на користь всім», - наголосив він.