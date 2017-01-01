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Украинский дипломат назвал теракт в Стамбулу предсказуемым

Украинский дипломат назвал теракт в Стамбулу предсказуемым
Бывший генеральный консул Украине в Эдинбурге и Стамбуле Богдан Яременко на своей странице в Facebook сообщил о своем сбывшемся прогнозе о терактах на территории Турции, передает replyua.net.

«С сожалением должен отметить, что мои предположения об угрозе терактов в Турции оказались верными. В этот раз это произошло не на курортах в Средиземном море, а опять в столице Турции. Преступники объектом своих действий выбрали ночной клуб Reina, находящийся на побережье реки Босфор. Сюда со всех уголков мира, в том числе, с Украины, специально чтобы посетить этот клуб, приезжает множество людей», - отметил Яременко. Также дипломат акцентировал внимание на том, что правительство Турции оказалось не способным взять ситуацию под контроль.

Среди причин теракта в Стамбуле Яременко назвал военные действия, проводимые на нескольких фронтах, ошибки политического плана как по отношению к ИГИЛ, так и в процессе переговоров с курдами. Не меньшее влияние на произошедшее оказал и тот факт, что власти Турции передали функции борьбы с терроризмом представителям гражданских организаций, которые, по сравнению с военными, никогда не предотвращали проникновение фундаментальных религиозных элементов, а также не уничтожали ВС как угрозу для партий исламистского направления.

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