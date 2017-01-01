валюта
СпецтемаЭксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Новогодний теракт в Стамбуле: десятки погибших

Новогодний теракт в Стамбуле: десятки погибших
Неизвестный злоумышленник в турецкой столице начал стрелять из оружия по посетителям ночного клуба Reina в Стамбуле, передает replyua.net. Сообщается, что жертвами этого происшествия стали не менее тридцати пяти человек. Преступник напал на собравшихся в клубе примерно в 01:15 по местному времени, информируют журналисты CNN Turk. В свою очередь, представители местных властей сообщили, что в числе жертв стрельбы один сотрудник полиции. Еще около четырех десятков человек с различной степенью ранения доставлены в медучреждения Стамбула.

По данным корреспондентов информационного агентства Reuters, вооруженный преступник убил правоохранителя и одного местного гражданина. После этого он, зайдя в клуб, открыл огневую стрельбу по собравшимся людям в клубе. Со слов губернатора Стамбула Васила Шахина, совершивший убийство преступник «жестокими и дикими» методами расправился с обычными людьми, пришедшими в ночной клуб с целью празднования нового года.

Турецкие власти охарактеризовали ночное происшествие террористическим актом. В частности, лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган обратился со словами соболезнования в связи с этим трагическим событием.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Саша Сотник: Обама рыдает. Унизили полностью...
Важное за сутки
31 дек 2016
7382

Блогер: Порошенко закрив рота всім критикам, відправившись вітати з Новим роком хлопців на «передку»

Деякі блогери і журналісти сьогодні почали розповідати про те, що президент України Петро Порошенко записав заздалегідь своє новорічне звернення до українського народу і, напевне, рвонув до своєї

Последние новости

Над Техасом произошло столкновение двух самолетов, есть жертвы

Евросоюз как никогда близок к развалу – Сорос

Американский сенатор уверен в скорой деоккупации Крыма и Донбасса

Новогодний теракт в Стамбуле: десятки погибших

Блогер розповів про нову зброю України в інформаційній війні

Блогер пояснив, чому Путін не вислав американських дипломатів у відповідь

МакКейн розповів хто в оточенні Трампа лобіює летальні озброєння для України

Олешко: у агента кдбістів вистачило нахабства назвати Савченко людиною року

Блогер оригинально поздравил «братьев» из соседней страны с Новым годом

Глава авиакомпании ушел в отставку из-за пьяного пилота

У Радбезі ООН схвалили резолюцію про припинення вогню у Сирії

Нардеп рассказал, какой президент Украины устроит Путина

Отношения Саудовской Аравии и Египта резко обострились из-за территориального спора

Трамп згадав про ворогів під новий рік

Дирижер римского оркестра уволен за то, что сказал правду

Порошенко распорядился повысить зарплаты военным на передовой

Блогер: Порошенко закрив рота всім критикам, відправившись вітати з Новим роком хлопців на «передку»

Журналіст розповів чого чекати від Путіна у 2017 році (відео)

Порошенко приехал в Мариуполь с подарком для пограничников

Блогер розповів про власний варіант «компромісу для України»

 Новости за день