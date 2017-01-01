Новогодний теракт в Стамбуле: десятки погибших

Неизвестный злоумышленник в турецкой столице начал стрелять из оружия по посетителям ночного клуба Reina в Стамбуле, передает replyua.net. Сообщается, что жертвами этого происшествия стали не менее тридцати пяти человек. Преступник напал на собравшихся в клубе примерно в 01:15 по местному времени, информируют журналисты CNN Turk. В свою очередь, представители местных властей сообщили, что в числе жертв стрельбы один сотрудник полиции. Еще около четырех десятков человек с различной степенью ранения доставлены в медучреждения Стамбула.
По данным корреспондентов информационного агентства Reuters, вооруженный преступник убил правоохранителя и одного местного гражданина. После этого он, зайдя в клуб, открыл огневую стрельбу по собравшимся людям в клубе. Со слов губернатора Стамбула Васила Шахина, совершивший убийство преступник «жестокими и дикими» методами расправился с обычными людьми, пришедшими в ночной клуб с целью празднования нового года.
Турецкие власти охарактеризовали ночное происшествие террористическим актом. В частности, лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган обратился со словами соболезнования в связи с этим трагическим событием.