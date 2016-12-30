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Власти Гаваны приготовили жителям города необычный рождественский подарок

Власти Гаваны приготовили жителям города необычный рождественский подарок
Издание «Independent» сообщает, что власти кубинской столицы приготовили для жителей города необычный подарок – бесплатный и безлимитный доступ к Интернету во время рождественских праздников, - передает replyua.net.

Власти Гаваны запустили новый социальный проект, который, по сути, является экспериментом. Двум тысячам жителям столицы в течение двух недель предоставляется бесплатный и неограниченный доступ в Интернет. Участники социального эксперимента были выбраны правительством. В их числе оказалась, в частности, 67-летняя госпожа Маркес, профессор кубинского университета. Она заявила: «Этот подарок был всегда моей мечтой – это так важно иметь хоть какую-то связь с внешним миром».

Куба остается одной из стран, чьи жители все еще не имеют полноценного доступа в Интернет. Большинство кубинцев из 11,2 миллиона жителей страны не могут себе позволить эту роскошь – ежемесячная плата за доступ к сети Интернет с достаточно медленной скоростью передачи данных часто составляет более 5% их ежемесячного дохода. Из-за низкого уровня доходов населения лишь пять процентов кубинцев имеют регулярный доступ в Интернет. Еще одна особенность в том, что для подключения домашнего интернета требуется разрешение правительства.
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