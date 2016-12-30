Facebook придбав технологію, яка відстежує погляд

Корпорація Facebook придбала датський стартап, який займається розробкою технології за відстеження погляду. Про це повідомляє видання «ЛІГА.net», передає replyua.net.
Компанія «The Eye Tribe» розробила технологію, яка відстежує погляд. Також було створено прилад для роботи за комп’ютером, вартість якого становить 99 доларів. Для смартфонів розроблено спеціальне програмне забезпечення. Дана технологія має сприяти зберіганню обчислювальної потужності техніки, відтворюючи зображення максимальної якості лише в тих точках екрану, куди дивиться користувач.
Варто згадати, що на початку 2016 року компанія Facebook оголосила про запуск новітнього проекту, який пов'язаний з розробкою технологій тривимірної віртуальної реальності в Інтернеті. Компанія також має на меті запровадити такі технології і для соціальних мереж. Такі дослідження Facebook проводить спільно з Oculus VR, яка поводить розробки над шоломом віртуальної реальності Rift. Наразі, як припускає автор статті, стартап буде займатися розробкою віртуальних шоломів разом з вищезазначеною компанією. Facebook хоче використовувати дану технологію у власних цілях, які поки що невідомі. За оцінкою лікарів, віртуальна реальність може сильно зашкодити психіці як і дитини, так і дорослої людини.