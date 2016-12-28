На Кубе запретили называть именем Фиделя улицы и ставить ему памятники

Reuters пишет, что сегодня парламент Кубы принял закон, который запрещает называть именем Фиделя Кастро какие-либо общественные места, а также ставить ему памятники – такой была воля вождя, и депутаты ее исполнили, - передает replyua.net.
Революционные лидер, умерший в ноябре, неоднократно заявлял, что он категорически против культа его личности, хотя критики его режима неоднократно указывали на то, что культ был повсюду – без его цитат не обходился ни один билборд, без упоминания его имени не проходило ни одно торжественное мероприятие.
Брат Фиделя – Рауль Кастро, президент Кубы, заявил: «Его боевой дух останется в сознании всех кубинских революционеров и сегодня, и завтра и всегда», однако подписал закон. Он добавил, что лучший способ почтить память команданте – это следовать его идеям. В нормативном акте указывается, что нельзя называть именем вождя общественные места или ставить ему памятники, однако художники или другие деятели искусства могут использовать его фигуру в своих творениях. Таким образом, писать о Фиделе песни, книги, картины или снимать кино не запрещено.