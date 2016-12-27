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Пономарь: это прекрасные цифры для Украины

Пономарь: это прекрасные цифры для Украины
На календаре уже вторник нашей праздничной недели, и сегодня нужно выделить несколько важных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, накануне был подписан Государственный бюджет на следующий год, и более пяти процентов пойдет на оборону Украины. Пономарь отмечает, что для нашей страны это прекрасные цифры, и с помощью НАТО, а также всех союзников Украина продолжит укреплять свою армию. При помощи нового оружия, а также технологий и инструкторов из таких стран, как Соединенные Штаты, Литва, Польша, Великобритания и Канада мы должны выстроить сильнейшую, а также самую злую – в хорошем понимании этого слова – европейскую армию. Старушке-армии Украины этот военный тигр нисколько не помешает.

Кроме того, пишет эксперт, теперь нужно ждать саммит Североатлантического альянса, который пройдет в следующем году в Брюсселе. Представители НАТО будут проводить саммит уже в новом офисе. Именно тогда состоятся переговоры о вступлении Грузии в НАТО, после чего к этому событию нужно будет готовиться Украине – к 2020 году.
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