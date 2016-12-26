На саммите G7 обсудят вопрос санкций против России

Финансовый аналитик Влад Пономарь на своей странице в Фейсбуке сообщает, что на ближайшем саммите стран «Большой Семерки» будет обсуждаться вопрос сохранения санкций против Российской Федерации, - передает replyua.net.
Пономарь сообщает: «Ближайший саммит стран «Большой Семерки» пройдет в мае 2017 года в Италии. Главным вопросом на повестке дня станет вопрос сохранения финансовых и других ограничений, наложенных Западными державами на РФ». Представитель японского правительства, который будет принимать участие в саммите, заявил, что позиция его страны остается неизменной – Япония будет продлевать санкции против России до тех пор, пока не будет произведена деоккупация Крыма и пока полуостров не вернется полностью под контроль Украины – об этом пишет японское агентство Kyodo.
То, что главным вопросом на повестке дня саммита «Большой Семерки» будет обсуждаться вопрос продления санкций против Российской Федерации, подтвердили и западные СМИ.