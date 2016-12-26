КНДР разрабатывает ракеты, способные долетать до США

Специалисты Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи опубликовали доклад, в котором говорится о том, что Северная Корея смогла разработать технологии по производству ядерных боеголовок баллистических ракет, которые могут достигать очень дальних целей – они смогут преодолеть расстояние от КНДР до США, передает replyua.net со ссылкой на Yonhap.
По мнению экспертов, уже к 2020 году Северная Корея полностью завершит разработку баллистических ракет, способных достигать территории Соединенных Штатов. «У КНДР очень серьезная программа по разработке ядерного оружия. Они очень быстро создают ядерные боеголовки. Северная Корея сможет совсем скоро разработать такие боеголовки, которые способны достичь США, и это будет происходить одновременно с ядерными испытаниями», подчеркивается в отчете.
Последнее, пятое по счету испытание в КНДР, по своей мощности достигало от 10 до 20 килотонн, в четвертом – всего 6 килотонн, а в третьем – 7,9 килотонн. В отчете также отмечают, что в этом году КНДР провела уже восемь ракетных испытаний, однако все завершились неудачей, за исключением шестого по счету.