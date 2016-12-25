Мощный тайфун обрушился на Филиппины

Издание «Associated Press» пишет, что сегодня днем на Филиппинские острова обрушился мощный тайфун, испортив самый важный праздник для жителей страны – Рождество, - передает replyua.net.
Тайфун, названный Нок-Тен, сопровождался ветром скоростью 185 километров в час и порывами ветра в 225 километров в час. Самый мощный удар пришелся на провинцию Катандуанес, где сильные ветра и дожди накануне погрузили большую часть территории в грязь и ил. Сообщений о пострадавших не поступало.
Скорость движения тайфуна достигала 500 километров в час. Он прокатился по западной части главного острова Филиппин Лусон и почти достиг столицы страны - Манилы. Перед началом выхода в Южно-Китайское море, тайфун ослаб, поскольку столкнулся с горным хребтом Сьерра-Мандре в южной части острова Лусон. Стихия принесла с собой сильные ветры и проливные дожди, обрушившиеся на густонаселенные городские районы, а также сельскую местность. Гидрометцентр Филиппин заявил о штормовом предупреждении, возможных внезапных наводнениях и оползнях.