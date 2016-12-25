В Египте подтвердили арест продюсера информационного агентства "Аль-Джазира"

Reuters пишет, что власти Египта подтвердили арест продюсера новостного агентства Аль-Джазира (Al Jazeera) в связи с обвинениями в антиправительственной агитации при содействии Катара, а также в интересах запрещенной в стране организации «Братья-мусульмане», - передает replyua.net.
Махсуд Хуссейн, главный продюсер информационного агентства была задержан в пятницу в связи с обвинениями в антиправительственной агитации, распространении ложной информации и нарушении общественной безопасности. Министерство внутренних дел Египта подтвердило его арест, а также заявило о том, что были задержаны еще несколько сотрудников агентства.
Главными являются обвинения в сотрудничестве с запрещенной в Египте организацией «Братья-мусульмане», базирующейся на территории соседнего Катара. По мнению следствия, Хуссейн занимался деятельностью, выгодной для этой организации. Агентство Аль-Джазира пока никак официально не прокомментировало произошедшее. Напоминаем, что в течение последних двух лет власти Египта уже арестовывали нескольких репортеров этого СМИ.