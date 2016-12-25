Мощное землетрясение ударило у берегов Чили

Мощное землетрясение ударило несколько часов назад к западу от Пуэрто-Монт на юге Чили. Сила подземных толчков составила более 7,7 балла, - передает replyua.net со ссылкой на «Independent».
Мощное землетрясение сегодня произошло в 225 км от города от чилийского города Пуэрто-Мон, расположенного на юге страны. Геологическая служба США оценила силу подземных толчков в 7,7 балла. Их глубина составила 15 километров. Также сейсмологи предупреждают о высокой вероятности цунами, которые могут ударить в радиусе 1000 километров от эпицентра чилийского землетрясения.
Напоминаем, что течение последних месяцев землетрясения также произошли в Калифорнии, Эквадоре, Аргентине, Индонезии, Соломоновых островах. В Чили последнее землетрясение было зафиксировано 4 ноября текущего года. Если сила составила 6,4 балла, эпицентром подземных толчков стала местность, расположенная в 175 километрах от столицы страны Сантьяго.