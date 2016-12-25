К берегам Филиппин приближается мощнейший тайфун, жители в панике эвакуируются

К восточному побережью Филиппин приближается сильнейший тайфун Нок-Тэн, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС.
Вице-губернатор провинции Катандуанес, которая окажется в эпицентре стихии, приказал в срочном порядке эвакуировать жителей, однако те разделились на две группы – большинство в спешке покидают свои дома, захватив только необходимое, однако нашлись и те, кто не собирается этого делать. Многие филиппинцы заявили, что не собираются эвакуироваться из-за Рождества. Между тем, скорость ураганного ветра в эпицентре событий достигает 185 километров в час. По прогнозам метеорологов, в ближайшие часы тайфун обрушится на побережье, и высота волн будет превышать два метра.
Однако метеорологи не исключают, что в момент приближения к побережью тайфун может ослабеть. Не исключено, что стихия также затронет густонаселенные районы страны, а также столицу Манилу. В настоящий момент в Маниле убирают все рекламные щиты на улицах, опасаясь, что они могут быть вырваны ветром. Последний раз тайфун на Филиппины обрушивался совсем недавно – 16 октября.