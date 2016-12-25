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СпецтемаВ России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию

Астролог: Если в 2017 году Европейский союз попрощается с кризисом, то для России он только начнется

Астролог: Если в 2017 году Европейский союз попрощается с кризисом, то для России он только начнется
Известный украинский астролог Влад Росс в комментарии одному из украинских изданий рассказал о том, что ждет ЕС и Россию в наступающем 2017 году. По словам специалиста, 2016 год был самым сложным для ЕС, но европейцы справились с самыми сложными испытаниями, которые могли предвещать распад Союза, имеется ввиду Brexit. Звезды предвещали, что референдум мог состоятся не только в Великобритании, но и в других странах Европы, тем самым поставив под сомнение будущее ЕС.

Наступающий год принесет новые испытания на этот раз для стран, исповедующих тоталитарную идеологию. «Кризис в Европе будет заканчиваться благодаря тому, что Сатурн, который находился в Стрельце, в январе покидает этот знак Зодиака. Можно констатировать, что ЕС пережил главное потрясение века – Brexit. Теперь же европейцы постепенно будут отходить от этого и укреплять свои позиции в мире, чего не скажешь о государствах по типу России», - отметил эксперт.

По его словам, выход Сатурна в Козерог говорит о том, что в 2017 году могут уйти в историю страны, которыми правят диктаторы, монархи, исповедующие тоталитарный строй и подчинение одному лидеру в государстве.
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Горячая тема: В России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию
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