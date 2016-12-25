В Турции назвали организаторов убийства российского дипломата

Убийство Андрея Карлова не было личной инициативой бывшего полицейского, застрелившего дипломата, и речь может идти только о заранее спланированном преступлении.
Как сообщает replyua.net, ссылаясь на 5 канал, об этом заявил Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции. По его словам, он пока не может обнародовать последние детали расследования убийства. Напомним, что 19 декабря в Анкаре, на открытии фотовыставки, был застрелен Андрей Карлов, российский посол в Турции. 22-летний убийца выстрелил Карлову в спину. После попытки военного переворота этот молодой человек был уволен из полиции. Службы безопасности Турции не сомневаются в том, что за убийцей стоит Фетхуллах Гюлен, проживающий в Соединенных Штатах.
Турецкие власти обвиняют проповедника в организации переворота. Гюлен опровергает все обвинения. В четверг в Москве проходили траурные мероприятия в связи с гибелью дипломата. Во многих странах это убийство назвали резонансным. За всю историю в мире было всего несколько случаев покушения на высокопоставленных дипломатов.