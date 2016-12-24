Старейшая горилла в мире отпраздновала рекордный юбилей

22 декабря самая старая горилла в мире отпраздновала 60-летие – рекордный возраст для обезьяны, сообщает replyua.net. Горилла по кличке Коло всю свою жизнь прожила в зоопарке Колумбус штата Огайо, и появилась на свет в декабре 1956 года.
На сегодняшний день это абсолютный рекорд среди всех горилл, обитающих в зоопарках. Однако Коло установила сразу два рекорда – она является единственной долгожительницей своего «племени», поскольку обычно гориллы доживают только до 35 лет, максимум – до сорока. За свои 60 лет Коло становилась мамой всего три раза, что для обезьяны считается уникальным – обычно животные рожают чаще. К настоящему моменту Коло уже успела стать бабушкой 16 раз, а также 12 раз прабабушкой.
Эксперты утверждают, что Коло – единственный «экземпляр» за всю историю зоопарков. Дело в том, что она родилась в неволе и жила в клетке всю жизнь. По статистике, гориллы, рожденные и живущие в неволе, умирают через 10-15 лет. В два года Коло начала жить с самцом Бонго. Их «брак» длился 25 лет, однако Бонго скончался в возрасте 33 лет.