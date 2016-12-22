Россия нарастит войска у границ с Украиной, - Шойгу

Глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу во время заседания расширенной коллегии Минобороны озвучил информацию о том, что РФ сделает все возможное для того, чтобы у границ с Украиной нарастить группировку своих войск.
Как информирует replyua.net, глава Минобороны РФ заявил: «Пред оборонным ведомством России в следующем году поставлены приоритетные задачи. В первую очередь, необходимо продолжать увеличивать боевые возможности ВС РФ, а также усилить группировки войск на стратегических направлениях – на западе, юго-западе, а также со стороны арктики». Согласно словам чиновника, в предстоящем году войска РФ на 60 процентов должны быть переоснащены новым вооружением.
Шойгу сообщил: «Увеличение снабжения войск новой техникой и вооружением, благодаря выполнению государственного оборонного заказа, составило пять процентов. В настоящее время части непрерывной готовности ВС РФ оснащены до 58,3 процента современными моделями вооружений и техники». Министр также отметил, что в текущем году вырос до 94 процентов и уровень исправности военной техники. Напоследок он подчеркнул, что в следующем году также предстоит оснастить четыре зенитно-ракетных полка воздушно-космических сил России комплексами C-400.