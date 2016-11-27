Один из самых известных курортов в мире отказывается от оплаты наличными

Индийские источники сообщают о том, что в ближайшее время штат Гоа, где расположены самые известные курорты, может навсегда отказаться от оплаты услуг наличными деньгами, информирует replyua.net.
В сообщении источника говорится о том, что с 31 декабря текущего года индийский штат Гоа переходит на оплату с помощью мобильных телефонов и банковских карт. По словам Лакшмиканта Парсекара, главного министра штата Гоа, при оплате с помощью мобильного телефона комиссия взиматься не будет. Более того, министр Гоа подчеркнул, что лимита на транзакции не будет, и можно осуществлять платежи на любые суммы. Местные власти заявляют, что таким способом они пытаются «приучить общество к безналичным платежам».
Напомним, что штат Гоа является излюбленным местом отдыха иностранцев, приезжающих в Индию. Здесь расположено множество знаменитых пляжей, и Гоа славится низкими ценами на проживание и на различные услуги для туристов. Власти пока не сообщают, где будет осуществляться прием только безналичных платежей.