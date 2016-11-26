Портников: у Фиделя и Моторолы больше общего, чем кажется

Как сообщает replyua.net, Виталий Портников в статье на «Еспресо TV» рассказывает, что общего между Фиделем Кастро и террористом Моторолой.
Портников пишет, что смерть Моторолы от смерти Кастро отделена лишь несколькими неделями, хотя первому из них было 33 года, а второму – 90. Когда Кастро пришел к власти на Кубе, ему также было всего 33 года. Портников отмечает, что про Моторолу очень скоро все забудут, а вот Кастро будут помнить долгие годы – и в учебниках истории, и на страницах романов. «На первый взгляд это сравнение слишком грубое, и многие могут возразить, что между ними нет ничего общего. Но это только на первый взгляд. Их объединяет не зависимость от Москвы и не политические взгляды. Их объединяет неконтролируемая страсть к безнаказанным убийствам и пыткам – а, ведь, именно это отличает человека от монстра», - пишет он.
Портников сообщает, что Кастро установил на Кубе жесточайший режим, превратил страну в концлагерь, из которого пытались бежать сотни людей. «Некоторые из них сейчас празднуют смерть диктатора в Майами, ожидая, что в скором времени умрет и Рауль, и Куба окончательно освободится от коммунизма», - пишет блогер. По мнению журналиста, между Кастро и Моторолой можно проводить и другие параллели – они оба воспользовались плодами борьбы других политиков, получили неограниченную власть над народом, который оказался не в силах им противостоять. Портников пишет, что украинцы не должны выбирать участь кубинцев, которые оказались в плену у диктатора на 57 лет, иначе им не хватит жизни, чтобы дождаться, когда это все закончится. «Самая печальная и невыносимая сцена – это скорбь заложников», - резюмирует Портников.