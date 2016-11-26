Казанський: треба зуміти прожити своє життя так, щоб для інших твоя смерть стала приводом для карнавалу

Журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Фейсбук коментує смерть колишнього кубинського диктатора Фіделя Кастро та реакцію на неї його співвітчизників, - про це інформує replyua.net.
Казанський зауважує: у Сполучених Штатах, що стали новим місцем проживання сотень тисяч кубинців, які рятувались від репресій, влаштованих Кастро, зараз справжній карнавал. Тисячі людей вийшли на вулиці аби відсвяткувати цю подію. Таких торжеств у цих місцях не побачиш навіть на Новий рік – оркестри, шампанське, скелети з сигарами в зубах. Насправді, потрібно дуже сильно постаратись, щоб твою смерть тисячі людей святкували як карнавал. Фідель зміг це зробити, - наголошує журналіст.
За словами Казанського, за роки правління Кастро квітуча і прекрасна Куба перетворилась на злиденну діру, а тому радість кубинців можна зрозуміти. Нагадаємо, кубинський диктатор Фідель Кастро свого часу став керівником збройного повстання проти тодішнього президента Фульхенсіо Батисти. З 1959 року очолював уряд Комуністичної Куби, підтримуючи тісні зв’язки з Радянським Союзом. У 1976 році обійняв посаду Голови Державної ради Куби, яку передав своєму молодшому брату Раулю у 2008 році у зв’язку зі станом здоров’я.