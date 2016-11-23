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Кадиров анонсував військовий підготовчий центр

Кадиров анонсував військовий підготовчий центр
У Чечні формується міжнародний центр з підготовки військових спеціального призначення, де на роботу будуть прийматися також і приватні військові інструктори зі Сполучених Штатів. Про це повідомив голова республіки Кадиров Рамзан під час розмови з кореспондентами російського видання «Інтерфакс», передає replyua.net.

Він заявляє, що у досвіді боротьби з терористами у Чечні зацікавлені декілька десятків країн у світі. «Міжнародний центр з підготовки спецназу – це комплекс вражаючих розмірів, подібних якому немає у всьому світі на сьогоднішній день. В ньому зараз будується приблизно 40 різноманітних навчальних об’єктів, де військовослужбовці будуть проходити підготовку від стрільби до тактичних підготовок», - розповів Кадиров.

В той самий час він зазначив, що на цій базі буде побудовано власну злітно-посадкову смугу, комплекс для десантних навчань та декілька об’єктів для відпрацювання боротьби з терористами у міських умовах. «Це таке собі місто, де будуть макети різноманітних будівель інфраструктури: лікарні, школи, дитячі садки, адміністративні будівлі тощо. Це все вкрай необхідно для того, щоб отримати важливі та необхідні навички по боротьбі з тероризмом в умовах населеного пункту», - уточнив Кадиров.
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