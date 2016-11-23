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После землетрясения в Японии заметили НЛО (ВИДЕО)

После землетрясения в Японии заметили НЛО (ВИДЕО)
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Daily Mirror», в Интернете появилось видеозапись, сделанная очевидцем неопознанного летающего объекта, который появился в небе над Японией сразу после вчерашнего землетрясения.

Издание сообщает, что видео выложил в сеть японский подросток по имени Асука. 16-летний парень увидел в небе необычное зрелище и решил снять его на камеру смартфона. Он объяснил, что в тот момент был очень напуган – за несколько минут до этого в Японии завершилось землетрясение, оцененное в 7,3 балла по шкале Рихтера. Асука заявил: «Я готовился к смерти, поэтому решил сделать это видео. После землетрясения я сразу подумал, что этот объект в небе – это метеорит. Но уже потом понял, что видел не метеорит».

Асука разместил снятое им видео в Twitter, оно тут же набрало тысячи просмотров. Как сообщалось ранее, сегодня в Японии вблизи Токио произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало цунами. Геологическая служба США заявила, что эпицентр землетрясения пришелся на район Фукусимы, в 67 км от Иваки. В связи с приближающимся цунами из прибрежных районов были эвакуированы сотни людей.


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