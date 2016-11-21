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Путин сделал хитрый ход, подставив премьер-министра Японии

Путин сделал хитрый ход, подставив премьер-министра Японии
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, падение рейтинга премьер-министра Японии Синдзо Абэ многие политологи считают прямым следствием продуманной политики Кремля.

Как сообщалось ранее, в августе текущего года премьер-министр Японии посетил Россию. Во время переговоров во Владивостоке российская и японская стороны якобы достигли договоренности об урегулировании в ближайшее время территориального спорта между странами. Российские СМИ тогда писали, что «территориальный спор по Курильским островам будет решен», однако не уточняли каким именно способом. Уже спустя месяц Путин сделал еще одно заявление – он сказал, что о возврате Японии контроля над этими территориями и речи быть не может.

Эта ситуация существенно сказалась на рейтинге Абэ. Оппозиционные силы страны начали обвинять его в популизме и невозможности решить этот конфликт. Экс-министр обороны Японии Сигэру Ишиба заявил: «Не стоит испытывать излишнего оптимизма в отношении предстоящей очередной встречи между Путиным и Абэ. Я надеюсь, что переговоры о решении территориального спора будут успешными, но не все так просто. Нам, японцам, должно быть совершенно очевидно, что когда у России возникают большие проблемы в экономике и ей нужны наши кредиты и иная финансовая поддержка, она тут же начинает говорить о «возможности решения территориального спора». Политика Абэ в отношении России крайне ошибочна». Как известно, Абэ видит для Японии перспективы в развитии отношений с Россией, в то время как оппозиционные силы – в укреплении сотрудничества с Китаем.
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