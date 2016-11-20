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Путин и Обама на саммите АТЭС говорили об Украине и Сирии

Путин и Обама на саммите АТЭС говорили об Украине и Сирии
Информационное агентство Reuters сообщает, что в эти выходные в столице Перу состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в кулуарах которого президент США Барак Обама и президент РФ Владимир Путин обсудили вопросы Сирии и Украины, - передает replyua.net.

СМИ сообщает, что разговор лидеров российского и американского государств продлился около четырех минут. Президент Соединенных Штатов Америки в очередной раз призвал Путина соблюдать договоренности, достигнутые в рамках Минского переговорного процесса, подчеркнув, что США и их союзники поддерживают суверенитет и независимость Украины.

Также Обама напомнил Путину о необходимости продолжения дипломатических переговоров между странами по вопросу прекращения сирийского вооруженного конфликта. «Мы должны продолжать эти инициативы, привлекая международное сообщество, чтобы уменьшить уровень насилия в регионе и облегчить страдания сирийского народа». Напоминаем, что в субботу, первый день саммита АТЭС в Лиме, российские и сирийские ВВС провели избирательные бомбардировки в Восточном Алеппо, уничтожив все больницы. Информационным агентством Associated Press было обнародовано видео, которое доказывает, что авиаудары в Восточном Алеппо целенаправленно наносились именно по больницам и другим медицинским учреждениям.
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