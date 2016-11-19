Эрдоган раскритиковал Обаму и заявил, что разочарован в США

Реджеп Эрдоган, глава Турецкой республики, дал интервью телеканалу CBS News и подверг критике политику Барака Обамы, а также заявил, что разочарован действиями Соединенных Штатов, сообщает replyua.net.
По словам президента Турции, США совершенно не хотят сотрудничать с Турцией, и, несмотря на многочисленные требования турецкой стороны, власти Штатов до сих пор не выдали Турции Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки переворота в стране. Эрдоган подчеркнул, что сильно разочарован в США, а также его беспокоит политика, которую ведет президент этой страны Барак Обама. Турецкого президента возмущает отношение американского главы к ситуации в Сирии.
По мнению Эрдогана, война в Сирии, а также действия Запада в этой ближневосточной стране привели к увеличению потока беженцев на территорию Турции. Напомним, что ранее Эрдоган делал еще одно резкое заявление в адрес западных государств – по его словам, Запад так и не сделал для Анкары ничего полезного, и власти Турции будут самостоятельно решать свои проблемы.
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