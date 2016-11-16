Хокинг назвал дату гибели человечества

На лекции в Оксфордском университете самый известный физик-теоретик в мире заявил о том, что человечеству осталось жить не больше десяти веков, сообщает replyua.net. Стивен Хокинг подчеркнул, что люди смогут прожить еще около тысячи лет, а потом человечество ждет гибель.
По словам ученого, люди должны очень внимательно относиться к изучению космоса, который таит в себе немало опасностей. Хокинг отметил, что уже сейчас нужно строить современные космические корабли, чтобы осваивать космос, и в ближайшем будущем люди даже смогут увидеть так называемое сердце Большого взрыва. Хокинг объяснил, почему ему кажется, что людям осталось жить всего несколько веков. «Наша планета стала очень хрупкой, и человечеству нужно задуматься о поиске других планет, пригодных для жизни людей», заявил астрофизик.
Также Хокинг назвал несколько факторов, которые могут привести к гибели всего живого на Земле. По его словам, речь идет о генетически сконструированном вирусе, ядерной войне, искусственном интеллекте. «Важно познать законы, которые управляют Вселенной», считает британский ученый.
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