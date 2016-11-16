валюта
СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

Хокинг назвал дату гибели человечества

Хокинг назвал дату гибели человечества
На лекции в Оксфордском университете самый известный физик-теоретик в мире заявил о том, что человечеству осталось жить не больше десяти веков, сообщает replyua.net. Стивен Хокинг подчеркнул, что люди смогут прожить еще около тысячи лет, а потом человечество ждет гибель.

По словам ученого, люди должны очень внимательно относиться к изучению космоса, который таит в себе немало опасностей. Хокинг отметил, что уже сейчас нужно строить современные космические корабли, чтобы осваивать космос, и в ближайшем будущем люди даже смогут увидеть так называемое сердце Большого взрыва. Хокинг объяснил, почему ему кажется, что людям осталось жить всего несколько веков. «Наша планета стала очень хрупкой, и человечеству нужно задуматься о поиске других планет, пригодных для жизни людей», заявил астрофизик.

Также Хокинг назвал несколько факторов, которые могут привести к гибели всего живого на Земле. По его словам, речь идет о генетически сконструированном вирусе, ядерной войне, искусственном интеллекте. «Важно познать законы, которые управляют Вселенной», считает британский ученый.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 ноя 2016
22440

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих

15 ноя 2016
15923

Киселев: я очень сильно ошибался

В блоге на Эхо Москвы журналист Евгений Киселев пишет о том, что сильно ошибался, когда около трех недель назад прогнозировал победу Клинтон на президентских выборах в США, информирует replyua.net.


Свежие новости

Итоги выборов: Клинтон обошла Трампа на миллион голосов

Меркель снова идет в бой

Пономарь: три очень важные новости

Польша существенно увеличит расходы на оборону

За Улюкаевым будут репрессированы и другие "либералы" в правительстве РФ, - СМИ

В ООН признали, что Россия - это страна-оккупант, которая нарушает права человека в Крыму

Государственная фискальная служба преступила к детальному анализу всех деклараций

США ввели новые санкции против России

Закаєв: до 20 січня Трамп зрозуміє хто такий Путін (відео)

Крымский Бандеровец рассказал, что ждет заповедные объекты Крыма

Мобильный телефон расскажет о своем владельце все, - ученые

Не та сума: Бабченко прокоментував арешт Улюкаєва

Первый авианосец Китая был построен в Украине, - Foxnews

Ученые разработали уникальные солнечные батареи

Новая политика Google серьезно повлияет на заработки в Интернете

Трамп отказался от одного из важных предвыборных обещаний, - Associated Press

Порошенко нарешті поговорив з Трампом

Стало известно, когда состоится встреча Трампа и Порошенко

Чи вдалось Обамі переконати Ципраса зберігати антиросійські санкції?

Боротьба з корупцією по-європейськи: Еттінгеру рекомендують піти у відставку

 Новости за день