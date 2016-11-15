Ученые заявили о необычной находке в тропиках

Сотрудники National Geographic заявили о том, что ученые обнаружили самое высокое дерево в тропиках, информирует replyua.net. Ранее считалось, что самое высокое тропическое дерево в мире достигает 89,5 метров в высоту, однако теперь появился новый рекордсмен.
Дерево растет на острове Борнео, на его малайзийской части, и в высоту достигает 91,1 метров. Высоту дерева измеряли при помощи лазерного прибора. Специалисты отмечают, что уникальное дерево растет в одной из охраняемых природных резерваций, в штате Сабах, Малайзия. Предыдущий рекордсмен, отметили ученые, находится в той же части острова Борнео. Однако даже новый тропический рекордсмен никогда не сможет обогнать по размерам другое дерево. Речь идет о знаменитых секвойях. Эти гигантские растения можно найти только в Калифорнии.
Высота некоторых гигантских деревьев превышает сто метров, а самые высокие вырастают в высоту до 116 метров. Напомним, что сегодня в украинском Государственном агентстве лесных ресурсов заявили о том, что уже сейчас усиливается охрана хвойных лесов в Украине. Такие меры связаны с незаконной вырубкой леса перед новогодними праздниками.
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