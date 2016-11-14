Непредсказуемость Трампа: Америка не может стать великой вместе с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал россиянам «не терять голову от счастья», радуясь победе новоизбранного президента США. Главный лозунг Трампа во время избирательной компании – сделать Америку сильной, а сильные США не могут быть такими вместе с Россией. Республиканец поставит превыше всего интересы американцев и при малейшей же возможности повернется спиной к конкурирующей России, считает Лукашенко.
«Говорят в Российской Федерации очень довольны, что Трампа избрали. Власти считают, что это хорошо, можно сказать праздник, Хиллари – плохо, была бы катастрофа. Я же не могу с этим согласиться, потому что считаю, что Трамп – далеко не подарок. От него можно ждать чего угодно», – сказал Лукашенко.
По его словам, Хиллари не была темной лошадкой и четко очертила свои шаги в случае своей победы, чего не скажешь о Трампе, который блестяще провел свою президентскую гонку, но на финише оставил к себе много вопросов. Александр Лукашенко также выразил опасение, что желание Трампа сделать США мощнейшей державой может неблагополучно отобразиться на небольших государствах, которые могут «потеряться в этом водовороте».
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