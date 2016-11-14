Україна опустилася ще в одному світовому рейтингу

У щорічному рейтингу про свободу в Інтернеті, який складає міжнародна правозахисна організація Freedom House, Україна опустилася на 38-ме місце. Як передає replyua.net, агальний стан нашої держави в цьому питанні загалом характеризується як «частково вільний».
У повідомлення зазначається, що Україна не страждає від блокування певних соціальних мереж чи інформаційних ресурсів. Але в той самий час були випадки, що арештовували блогерів та активістів за «неугодні» розміщення. Експерти відмічають, що ринок мережі Інтернет в Україні продовжує зростати, але водночас переживає важкі економічні проблеми. Це стосується анексії Криму та війни на Донбасі, де було частково пошкоджено необхідну інфраструктуру.
«Але залишається проблема інформаційної війни, яку в мережі Інтернет веде Україна з Росією. Ми бачимо багато цензури і закликів на різних політичних та соціально-економічних форумах, розвиток агресії в соціальних мережах. Ми бачимо, як кожного дня на українському сегменті Інтернету з’являється маса негативної проросійської інформації. Також це можна спостерігати і з боку самої України. все це спрямовано на залякування один одного», - йдеться у інформаційному листі.
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