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Пономарь: констатация самых болезненных фактов

Пономарь: констатация самых болезненных фактов
На календаре уже четверг большой президентской недели, и, помимо результатов выборов в США, имеет еще несколько важных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, будущий вице-президент США Майкл Пенс во время предвыборной гонки заявил о том, что агрессивный маленький лидер РФ на мировой арене выглядит сильнее, чем вся администрация США. «Это обвинения не в адрес Путина, а в адрес Клинтон и Обамы, и это констатация болезненных фактов», отмечает Пономарь. Также он приводит еще несколько цитат Пенса: «Российские провокации нужно встретить силой Соединенных Штатов. США должны быть готовы использовать свои силы, если России будет продолжать варварские атаки на Алеппо. Кроме того, США должны развернуть противоракетную оборону в Польше и Чехии, от которой отказались Клинтон и Обама, чтобы не обижать русских».

Также Пономарь отмечает, что Расмуссен, бывший генсек НАТО, заявил, что Трамп еще покажет Путину, где раки зимуют. По словам эксперта, вчерашний день в Фейсбуке стал ЕГО днем, и он затмил даже такую новость, как избрание Трампа президентом.
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