Иран нарушил условия ядерного соглашения

Информационное агентство Reuters сообщает, что МАГАТЭ сегодня заявила об очередном нарушении Ираном условий ядерного соглашения, подписанного в прошлом году с Соединенными Штатами Америки, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией – об этом передает replyua.net.
МАГАТЭ сегодня выказала свою обеспокоенность превышением Ираном запасов тяжелой воды – вещества, используемого в реакторах в качестве замедлителя. В своем ежеквартальном отчете организация сообщила, что на объекте в Араке уровень тяжелой воды находится выше нормы на 0,1 тонны. Напоминаем, что в феврале МАГАТЭ также сообщала о превышении Ираком этого показателя на 0,9 тонны.
Иран, отвечая на эту критику, уведомил организацию о своих планах выведения 5 тонн тяжелой воды из страны. В соответствии с ядерной сделкой, заключенный между Россией, Ираном и западными странами, несущественное превышение этого показателя не считается грубым нарушением, однако лишь в случае, если Иран в установленные сроки приведет его в норму. Подписание этого соглашения является для Ирана условием отмены санкций, наложенных на него США.
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