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Пономарь: важные новости президентской недели

Пономарь: важные новости президентской недели
На календаре вторник очень важной президентской недели, и сегодня нужно вспомнить несколько очень интересных новостей. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, в день выборов в США приходят новые результаты опросов, и рейтинг демократки снова возрос – за Трампа готовы отдать свои голоса 42,7 процентов избирателей, за Клинтон – 45,9 процентов американцев. Эти данные были приведены в понедельник, отмечает эксперт. Также, по словам Пономаря, во вторник имеются еще две важные новости. Финансовое агентство OPIC (правительства США) одобрило проект, согласно которому Украина получит 500 миллионов долларов на закачку газа в подземные хранилища в интересах «Нафтогаза».

Еще одна новость, и она связана с прошедшим в Варшаве саммитом НАТО. Альянс собирается ускорить перевод на усиленный режим порядка трехсот тысяч военных до двух месяцев. Сейчас сроки развертывания такого большого числа военнослужащих занимают шесть месяцев. Также, по словам эксперта, сегодня нужно ждать еще очень много новостей, в том числе и из Евросоюза.

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