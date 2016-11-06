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Китай заявил о резкой смене природоохранной и энергетической политики

Китай заявил о резкой смене природоохранной и энергетической политики
Информационное агентство Associated Press сообщает, что Китай сегодня заявил, что существенно изменит свою природоохранную политику, в частности в отношении уменьшения уровня выбросов парниковых газов в атмосферу – об этом передает replyua.net.

Власти Китая сегодня анонсировали уменьшение выбросов углекислого газа на единицу ВВП на 18 процентов к 2020 году по сравнению с данными 2015 года. Это заявление Государственного совета Китая было сделано в связи со вступлением в силу Парижского соглашения об изменении климата в прошедшую пятницу.

Правительство Китая заявило, что им удастся достичь указанного показателя путем уменьшения потребления угля до 4,2 миллиардов тонн в год за счет увеличения использования гидроэнергетики и атомной энергетики – их доля в общей мощности займет 15 процентов. Как известно, роль Китая в выполнении соглашения об изменении климата является ключевой – так же, как и роль США. Выполнение Парижского соглашения стало одним из сфер сотрудничества между странами, в то время как в остальных вопросах они остаются довольно натянутыми.

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